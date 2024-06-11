Japon arabalarında güvenlik hilesi! O skandal, tüm dünyayı sarstı

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Japon otomotiv devleri Toyota, Mazda, Yamaha, Honda ve Suzuki'nin güvenlik testlerinde hile yapmasını köşesine taşıdı. Tezel, bu firmaların sahte test sonuçları sunduklarını ve özür dilediklerini aktardığı yazısında, bu skandalın Volkswagen'in emisyon skandalından bile büyük olduğunu vurguladı. Tezel, bu durumun otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Japonya'da araç üretim sürecinde sertifikasyon için 'hileli güvenlik testi' yaptıkları iddiasıyla Toyota, Mazda, Yamaha, Honda ve Suzuki'nin aleyhine soruşturma açmıştı. Toyota'nın testlerde 'yanlış veriler sunarak motor üretiminde hile yaptığı', Mazda'nın ise 'motor kontrol yazılımını kasıtlı olarak yeniden yazdığı' ortaya çıktı.

Suzuki, Honda ve Yamaha'nın ise söz konusu yolsuzlukların yanı sıra sahte test sonuçları raporladığı bildiriliyor. Bu firmalar hile yaptıklarını kabul ettiler ve özür dilediler. Soruşturmada adı geçen modellerini kapsayan sevkiyatları durduruldu.

Test sonuçlarına ilişkin sertifikasyon sorunundan Honda'nın 4,3 milyon, Toyota'nın 1,7 milyon, Mazda'nın 150 bin, Suzuki'nin 26 bin, Yamaha'nın 7 bin aracı etkilendi. Bu Volkswagen'in 'emisyon skandalı'ndan daha büyük bir skandal. Haberle ilgili "Japonlara da mı güvenmeyeceğiz artık", "Bir yanlışlık vardır. Bu Samuraylar çalmaz, çırpmazlar!" gibi yorumlar gördüm.

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Japon sever çok insan var. Uzun yıllardır Japonlar şöyle dürüst, şöyle erdemli halktır diye edebiyat yapılıyor.

Oysa her ulusta iyiler kadar kötüler de vardır! Japon ordusu, Çin işgali sırasında özellikle Mançurya'da insanlık tarihinin en büyük işkencelerine, katliamlara ve toplu tecavüzlere imza attılar.

731. Birim'in Çin halkı üzerinde yaptığı deneylerde vahşet doluydu.

Yani uluslar hakkında genelleme yapmak hata.

Hele işin ucunda para varsa herkes kendi çıkarına bakar! Milyonlarca insanın aldığı Japon araçlarında güvenlik testlerinde hile yapmanın trafik kazalarına etkisi ne olacak acaba?"