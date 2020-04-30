  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarmayı görünce uyuşturucu poşetlerini yol kenarına fırlattılar

Antalya’da jandarmanın yol uygulamasında 70 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:04:37 -
Jandarmayı görünce uyuşturucu poşetlerini yol kenarına fırlattılar

Antalya’da jandarmanın yol uygulamasında 70 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki şahıslar jandarmayı görünce uyuşturucu poşetlerini araçtan fırlatsa da jandarmanın dikkatinden kaçmadı.


Antalya’da jandarma ekipleri yol uygulaması sıralarında icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulamasında istihbari duyum üzerine takip edilen 20 GK 823 plakalı otomobil Çığlık Yaylası mevkiinde durduruldu. Aracın sürücülüğünü yapan R.T. ile araçta yolcu olarak bulunan H.B., D.Z., M.K., A.Z. isimli şahısların, jandarma ekiplerini görünce panikle ellerindeki uyuşturucu poşetlerini araziye attıklarının fark edilmesi üzerine, arazide detaylı arama ve tarama faaliyeti yapıldı.


Aramada 3 adet sarılı poşet içerisinde toplamda 70 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca ayrı ayrı olmak üzere her şahıs hakkında 3 bin 150’ser TL idari yaptırım uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı