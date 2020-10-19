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Aktüel Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:43:36 -
Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.C. liderliğindeki suç örgütünün, yurt dışından temin ettiği uyuşturucuyu yasa dışı yollarla kente getirdiği ve çeşitli iletişim yollarını kullanarak pazarladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, teknik ve fiziki takibin ardından örgüt lideri olduğu öne sürülen E.C. ile bağlantılı şüphelileri belirledi.

Ekipler, şüphelilerin uyuşturucuyu sakladıkları depoyu ve sevkiyatlarda kullandıkları araçları takibe aldı.

Örgüt üyelerinden M.K'nin otoparka getirerek park ettiği ve anahtarlarını güvenlik görevlisine bıraktığı uyuşturucu yüklü aracın yaklaşık 1 saat sonra bir başka örgüt üyesi B.E. tarafından alınarak mal teslim yerine götürülmesi sırasında jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ayrıca Büyükçekmece'deki bir evde yapılan aramada, kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ile 3 kilogram metamfetamin, hassas terazi ele geçirildi. Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'da durdurulan araçlarda ise 8 kilogram skunk ile kimyasal madde bulundu. Operasyonda E.C, B.E, M.K, Y.C. ve M.G. gözaltına alındı.

Şüpheli M.G'nin "adam öldürmek" suçundan hükümlü iken cezaevinden firar ettiği ve uzun süredir arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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