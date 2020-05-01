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Aktüel

Jandarmanın suçüstü kumar baskını yaptığı villa mühürlendi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 2 Nisan tarihinde 10 kişinin kumar oynarken suçüstü yakalanmasının ardından aynı villada kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine villa mühürlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:23:08 -
Jandarmanın suçüstü kumar baskını yaptığı villa mühürlendi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 2 Nisan tarihinde 10 kişinin kumar oynarken suçüstü yakalanmasının ardından aynı villada kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine villa mühürlendi.


Geçtiğimiz 2 Nisan tarihinde bir villaya baskın düzenleyen Jandarma, kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakalamıştı. Macar mahallesinde bulunan, C.C. isimli şahsa ait villaya düzenlenen baskında, T.D., S.K., Z.G., Ü.D., M.Ç., S.Ç., O.S., R.Ü., A.K. ve E.G. adlı şahıslar göz altına alınmıştı.


Villada yapılan aramada, masa üzerinde 5 bin 670 TL para, 24 deste iskambil kağıdı, 24 poker pulu ele geçirilmiş, kumar oynayan 10 şahıs hakkında 5326 S.K. 34. maddesine istinaden bin 225’er TL olmak üzere toplamda 12 bin 250 TL, ayrıca kumar oynayan ve kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan şahıslara Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi gereğince 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplamda 34 bin 265 TL İdari karar cezası uygulanmıştı.


Aynı villada tekrar kumar oynanması nedeniyle söz konusu villa Valilik kararıyla, Gazipaşa Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi.


Diğer yandan, Jandarmanın villaya düzenlediği kumar baskının görüntüleri ortaya çıktı. Baskında masa başında kumar oynadığı görülen zanlılardan Jandarma kıpırdamamalarını ve kimliklerini istiyor.

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