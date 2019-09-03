Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin 5'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, bir tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5'i tutuklu 22 sanık ile avukatları katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanlığını temsilen bir avukat da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savıcısı tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini istedi.

Savcının görüşünün ardından söz alan tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulunurken, tutuksuz sanıklar da haklarındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Rıfat Gürkan'ın tahliyesine ve "yurt dışına çıkış yasağı" ile "konutu terk etmemek" şeklindeki hükümleri içeren adli kontrolün uygulanmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Birol Abbas, Erdal Müniroğlu ve Nurettin Çakmak'ın bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaa için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmetti.

Heyet sonraki duruşmaların 25, 26, 27, 28 ve 29 Kasım'da yapılmasını kararlaştırdı.

- Davanın geçmişi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 jandarma personelinin yargılandığı davada, 29 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, 18 Nisan 2019’daki duruşmada, İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davayı karara bağlayarak, 11 sanığın müebbet hapis, 19 sanığın da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetmişti.

Dosyası ayrılan 29 jandarma personeli sanığın yargılaması ise sürüyor.