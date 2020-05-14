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Aktüel

Jandarma’nın geldiğini duyunca otomobilini ateşe verdi

Sivas’ın Gürün ilçesinde kaçak balık avlayan üç kişi, jandarmaya ihbar edildiklerini öğrenince kullandıkları otomobili ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:17:09 -
Jandarma’nın geldiğini duyunca otomobilini ateşe verdi

Sivas’ın Gürün ilçesinde kaçak balık avlayan üç kişi, jandarmaya ihbar edildiklerini öğrenince kullandıkları otomobili ateşe verdi.


Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Gürün ilçesi Akdere köyünde, köy dışından gelip kaçak balık avlayan H.Ö., A.S. ve Y.M.D. ile kay sakinleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonra köy sakinleri kaçak avcılık yapan 3 kişiyi jandarma ekiplerine ihbar etti. Olay yerine jandarmanın gelmekte olduğunu anlayan H.Ö. kendisine ait 46 ACK 785 plakalı otomobili ateşe verdi. Yanan araç Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülse de kullanılmayacak hale geldi. Üç kişi ifadeleri alınmak üzere Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçta ise inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri aradın neden yakıldığını öğrenmeye çalışıyor. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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