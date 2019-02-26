Jandarma’dan ‘yılkı atı’na doğa operasyonu Isparta’nın Sütçüler ilçesinde, kışın zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren yılkı atları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde, kışın zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren yılkı atları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bulunan yılkı atları için harekete geçen Kaymakamlık ve Jandarma ekipleri, Zengi Yaylası ve Ardıç Alanı mevkiilerinde doğal hayatın korunması amacıyla, kötü hava koşullarında yeteri kadar beslenemeyen yaklaşık 150 - 200 dolayında yılkı atları için 150 adet saman balyasını doğaya bıraktı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın rutin olarak, zaman zaman devam ettiği kaydedildi.

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