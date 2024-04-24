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Yerel Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 9 gözaltı
Yerel

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 9 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 13:35:49 - 2024-04-24 13:35:48
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 9 gözaltı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 9 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele son sürat sürüyor. Ekiplerce il genelinde yapılan çalışmalarda, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde Ü.H. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 138 gram bonzai, R.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında ise 54 fişek satışa hazır 162 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda; 11 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.T., G.K. ve H.M. isimli şahısların ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi’nde ise E.A.’nın üzerinde 3 adet hap Y.A.’nın üzerinde ise 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'ndeki çalışmalarda da A.T. ve K.Ö. isimli şahısların yapılan üst aramasında; 1 fişeğe sarılı yarısı içilmiş halde esrar, 5 gram öğütülmüş halde esrar, 2 paket uyuşturucu sarma kağıdı ve 2 adet uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi.

Toplamda 9 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
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