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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinirci Köyü ve Çay Mahallesi’nde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda Yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımı yapan 1 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:51:22 -
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinirci Köyü ve Çay Mahallesi’nde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda Yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımı yapan 1 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Düzce’ye bağlı sinirci köyü sınırları içerisinde bir köy arazisinde 302 kök kenevir bitkisinin ekildiği tespit etti. Ekili alan ve etrafında fiziki takip çalışması yapan ekipler, bölgeye gelen Y.A. isimli şahsı tespit etti. Şahsın Düzce Çay Mahallesi’nde ikamet ettiği tespit edildi. Yapılan operasyonda ikametinde Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Sinirci köyünde ekili olan kenevir ise sökülerek imha edildi.

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