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Gündem Jandarmadan uyuşturucu baskını
Gündem

Jandarmadan uyuşturucu baskını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu partisi yapıldığı bilgisi üzerine iki adrese düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 23:16:00 -
Jandarmadan uyuşturucu baskını

İnegöl Jandarma Komutanlığı dedektifleri, Baykoca Mahallesi'nde iki evde uyuşturucu satışı ve partisi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

F.T.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 350 gram bonzai, 1 adet tabaka içerisinde 15 gram satışa hazır bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm tabanca, 2 adet tüfek, 15 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 3 adet 12 kalibre tüfek kartuşu ele geçirildi.

Şüpheli F. T. gözaltına alındı.

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