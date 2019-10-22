Jandarma'dan ters kelepçeye 'Fatih Portakal'lı yalanlama
Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığını iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Jandarma, açıklamayı FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın haberiyle duyurdu.22 Ekim 2019 Salı 22:01
Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Jandarma, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Genel Komutanlık, yaptığı paylaşımında FOX TV Ana Haber'de Fatih Portakal'ın verdiği yalan habere yer verdi.
HABER7
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