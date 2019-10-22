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Jandarma'dan ters kelepçeye 'Fatih Portakal'lı yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığını iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Jandarma, açıklamayı FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın haberiyle duyurdu.

22 Ekim 2019 Salı 22:01
Jandarma'dan ters kelepçeye 'Fatih Portakal'lı yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Jandarma, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Genel Komutanlık, yaptığı paylaşımında FOX TV Ana Haber'de Fatih Portakal'ın verdiği yalan habere yer verdi.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 22:01
  1. Diyarbakır
  2. jandarma
  3. Fatih Portakal
  4. adnan selçuk mızraklı
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YORUM YAZ

  • GüneyrüzgarıGüneyrüzgarı22 sa önce
    Bu Washington portakalı ( Uşağı ) omurgasızı dürüst,tarafsız,ilkeli diye öven kafalar var hâlâ bu ülkede.Üstelik terör örgütüne yardım ve yataklık eden bir zat tabii ki ters kelepçe ile götürülebilir,hem milletin vergisi,devletin maaşı ile pis mideni doyur,sonra da vatana hainlik edenlere destek ol,ohh ne âlâ.
  • tuncay kahvecituncay kahveci1 gün önce
    ulan portakal denilen h.insıra sana da geliyordur heleaz bi bekle.....
  • SofuoğluSofuoğlu1 gün önce
    Kelepçe milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyen kimse ona takılmalı ki, bir daha yalan söylemeye cüret etmesin.Ama, bizler boşu boşuna yazıp çiziyoruz.Oyalan söyleyenlerin her yerde testekçileri var.
  • adanalıadanalı1 gün önce
    Hayır bu zevat ters kelepçeyi çoktan haketti takılmalıydı nasıl garibana takılıyorsa Diyarbakır Teröristine de ters kelepçe takılmalı kayırmaca olmamalı.Ayrıca bu Fatih Portakal denen kişi sen kimsin kimden yanasın birgünde T.C Devletinden yana olsan ne olur be alçak.!!!
  • semihsemih1 gün önce
    doru bir yanı mı var bunların?
  • erhanerhan1 gün önce
    böyleleri muhatap alınıp, kendilerini bir şey sandırılmamalı ve yalan haberlerin bir yaptırımı olmalı
  • HizipSavarHizipSavar1 gün önce
    ... CAMİ Avlusu aramabu nasıl yasadır bu yalan haberlere ceza vermiyor. buna inan hizipci mallar var. zanne,d,yorlar ki bu şerefsiz hainler doğru söylüyor. keniden ait içna kapalı bir dünyası var bu mallaın. medeneiyet görmemiş afrika kabileleri gibi.
  • BozokBozok1 gün önce
    Adam hangi kanalda calisiyor fox. Kanalin istegi dogrultusundabu sekilde konusmak zorunda kalabilirdeHerseye tek gozu ile bakiyor oda yarim goruyorbagzi kelimeleri soylerken gozleri kayiyor ozellikle c.baskani Erdoganla ilgili.
  • emekli çavuşemekli çavuş1 gün önce
    UTANIN...BRE...UTANIN....YALAN...HABER...YAPMAK.....MARİFETMİOLDU.........
  • İksirİksir1 gün önce
    Şu ...........i haber yapıp da bir halt olduğunu düşündürtmeyin. 
  • AkilAkil1 gün önce
    Bu yalancı haber kanalın lisansını iptal edin bitsinportakal Amerika'ya gitsin
  • AkilAkil1 gün önce
    Yahu şu .......... Konusturmayin
  • Libero Libero 1 gün önce
    Bu kaçıncı yalan,bu nasıl birkarakter..düşün bu milletin yakasından...
  • korucukorucu1 gün önce
    ya bu yalan haberlere hiç bir yaptırım olmaz mı bu ne biçim demokrasi anlayışı her ekrana çıkan dokunulmaz mı oluyor hukuk ne var basın özgürlüğü bunun için mi var
  • abdullahabdullah1 gün önce
    bu yalan ve algi operasyonu haberleri icin wasington portakalina ters kelepce takilsa memnun olurum

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