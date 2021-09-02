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Gündem Jandarma’dan sel felaketinde mağdur olan çocuğa anlamlı jest
Gündem

Jandarma’dan sel felaketinde mağdur olan çocuğa anlamlı jest

Sel felaketinin ilk gününden itibaren bölgede arama/kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde görev alan Jandarma, sel felaketi sırasında bisikleti kullanılamaz hale gelen Furkan isimli çocuğa bisiklet hediye etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 16:06:00 -
Jandarma’dan sel felaketinde mağdur olan çocuğa anlamlı jest

 Yeni Akit  ANKARA 

Jandarma , Kastamonu Bozkurt’da meydana gelen sel felaketinde bisikleti kullanılamaz hale gelen Furkan isimli çocuğa bisiklet hediye ederek gülümsemesini sağladı.

'Tekerine taş değmesin'

Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla bir çocuğun nasıl gülümsetilebileceğini gösterdi. Kastamonu ve Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel felaketi ile birlikte arama/kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında canı pahasına mücadele veren jandarma, bölgede hayatın normale dönmesiyle mağdur olan vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Komutanlık, “Tekerine taş değmesin” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Kastamonu Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketinde bisikleti kullanılamaz hale gelen Furkan kardeşimizin bisikletini yeniledik. Güle güle kullan Furkan” ifadeleri kullanarak, Furkan’ı hediye edilen bisiklete bindirirken gülümseyen Furkan’la çekilen bir de fotoğraf ekledi.

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