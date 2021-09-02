Jandarma’dan sel felaketinde mağdur olan çocuğa anlamlı jest

Yeni Akit ANKARA

Jandarma , Kastamonu Bozkurt’da meydana gelen sel felaketinde bisikleti kullanılamaz hale gelen Furkan isimli çocuğa bisiklet hediye ederek gülümsemesini sağladı.

'Tekerine taş değmesin'

Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla bir çocuğun nasıl gülümsetilebileceğini gösterdi. Kastamonu ve Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel felaketi ile birlikte arama/kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında canı pahasına mücadele veren jandarma, bölgede hayatın normale dönmesiyle mağdur olan vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Komutanlık, “Tekerine taş değmesin” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Kastamonu Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketinde bisikleti kullanılamaz hale gelen Furkan kardeşimizin bisikletini yeniledik. Güle güle kullan Furkan” ifadeleri kullanarak, Furkan’ı hediye edilen bisiklete bindirirken gülümseyen Furkan’la çekilen bir de fotoğraf ekledi.