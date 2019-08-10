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Jandarma’dan şeker ve kolonyalı ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 9-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kampanya ile emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla Bakan Süleyman Soylu’nun da destek verdiği ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması Isparta Jandarma Trafik Timlerince hayata geçirildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:39
Jandarma’dan şeker ve kolonyalı ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 9-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kampanya ile emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla Bakan Süleyman Soylu’nun da destek verdiği ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması Isparta Jandarma Trafik Timlerince hayata geçirildi. Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde bayram şekeri ve kolonyası ile uygulama, bilgilendirme ve denetim yapan ekipler, trafikte yolcu olarak bulunan çocuklara ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampayasını uygulamalı olarak yaptırdılar.


İçişleri Bakanlığı tarafından bayramda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası kapsamında Isparta İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama, bilgilendirme ve denetim yapıldı.


Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerinde yapılan denetimlerde, özellikle çocuklara emniyet kemerinin önemi anlatılırken, broşür ve boyama kitabı hediye edilerek, can kayıpları yaşanmaması ve farkındalık oluşturulması amacıyla ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyasına destek verilmesi istendi. Jandarma Trafik Timleri ayrıca, bu kampanya kapsamındaki görsellerin twitter üzerinden #kemerinsesgetirsin hashtagiyle @TrafikEGM hesabına gönderilmesi halinde çocukların scooter, kask ve koruma ekipmanı kazanacaklarını ifade etti.


Jandarma Trafik Timleri ayrıca, durdurulan araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti.



Bakan Soylu, o kampanyayı kendi emniyet kemerini takma videosuyla paylaştı


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da twitter hesabından yaptığı video paylaşımıyla "Bayramda yola çıkan vatandaşlarımız, bayramın en güzel yanı sevdiklerimizle birlikte olmak, beraber olmak, sevdiklerimizle buluşmaktır. Ne olursa olsun bu buluşma yarım kalmasın. Hepimizin kemeri ses getirsin" diyerek destek verdiği kampanya kapsamındaemniyet kemeri kullanımına dikkat çekildi.


En çok beğeniler 100 videoya Scooter, kask ve koruma ekipmanı hediyesi


İçişleri Bakanlığı tarafından 9-31 Ağustos tarihleri arasında çocuklara yönelik ‘Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ayrıca ‘Kemerin Ses Getirsin’ isimli ödüllü video yarışması düzenlendi.


Yarışma kapsamında aileleri ile seyahat eden çocuklardan, sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek, @TrafikEgm twitter hesabına göndermeleri isteniyor.


Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edileceği belirtildi.


Öte yandan, yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:39
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