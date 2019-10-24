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Jandarmadan sahte MİT'çilere suçüstü!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:05
Jandarmadan sahte MİT'çilere suçüstü!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin “Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti.

Suçüstü yakalandı

Mağdurlara kendisini MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı belirlendi.

O.K.'yi yakın takibe alan jandarma ekipleri örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı.

Eş zamanlı operasyon

Şebeke üyesi diğer 4 kişi ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

1 milyon lira toplamışlar

Yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında 58 kişiden yaklaşık 1 milyon lira toplandığını tespit etti.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:05
  1. İstanbul
  2. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
  3. Milli İstihbarat Teşkilatı

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst21 sa önce
    Son yıllarda gerek MIT gerekse Diğer emniyet kurumlarını ilgilendiren bezeri olaylarda artış var.Bunlara gerekli cezayı ilgili kurumlar tereddütsüz kesmelidir.Bu bir zorunluluktur.

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