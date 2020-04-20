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Aktüel

Jandarmadan Orhan Gencebaylı “Evde Kal” çağrısı

Jandarma Genel Komutanlığı, sanatçı Orhan Gencebay’ın animasyon çiziminin ve sesinin yer aldığı bir animasyon videosu paylaşarak “Evde Kal” çağrısında bulundu.

2020-04-20 17:49:17 -
Jandarmadan Orhan Gencebaylı “Evde Kal” çağrısı

Jandarma Genel Komutanlığı, sanatçı Orhan Gencebay’ın animasyon çiziminin ve sesinin yer aldığı bir animasyon videosu paylaşarak “Evde Kal” çağrısında bulundu.


Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden sanatçı Orhan Gencebay’ın animasyon çiziminin ve sesinin yer aldığı bir video paylaşarak “Evde Kal” çağrısında bulundu. Yapılan paylaşıma, “Orhan Baba ‘Evde Kal’ın, berhudar olun diyor. Peki ya sizler de hep evde misiniz?” notu düşüldü.

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