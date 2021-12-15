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Yerel Jandarmadan operasyon: 329 tarihi eser ele geçirildi!
Yerel

Jandarmadan operasyon: 329 tarihi eser ele geçirildi!

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 254 sikke ve 75 obje ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 17:16:00 -
Jandarmadan operasyon: 329 tarihi eser ele geçirildi!

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine şüpheli Ş.T'nin evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen değişik dönemlere ait 254 sikke ile ok ucu, çan, yüzük, haç gibi 75 obje ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.T, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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