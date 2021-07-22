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Gündem Jandarmadan nokta atış! Ayçiçeği tarlalarında bulundu
Gündem

Jandarmadan nokta atış! Ayçiçeği tarlalarında bulundu

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 104 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 10:45:00 -
Jandarmadan nokta atış! Ayçiçeği tarlalarında bulundu

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlalarında ele geçirilen 104 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünde Y.U. ve H.K'ye ait ayçiçeği ekili tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Tarlalarda yapılan incelemede boyları 20-250 santimetre arasında 104 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevirleri olay yerinde yakarak imha etti. İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahiplerinin ifadesine başvuruldu.

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