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Yerel Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu
Yerel

Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 milyon TL değerinde 4 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 21:44:00 -
Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 milyon TL değerinde 4 adet tarihi eser ele geçirildi

Bandırma'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli, elinde bulunan 1 milyon TL değerindeki 4 adet tarihi eseri satmak isterken suçüstü yakalandı. Şüpheli ile birlikte 4 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

 

 

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