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Aktüel

Jandarmadan megafonlu kutlama

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokaklarda turlayan jandarma aracındaki megafondan 23 Nisan dolayısıyla çocuklar için marş ve şarkılar seslendirildi.

2020-04-23 18:47:20 -
Jandarmadan megafonlu kutlama

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokaklarda turlayan jandarma aracındaki megafondan 23 Nisan dolayısıyla çocuklar için marş ve şarkılar seslendirildi.


Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı devriye aracı, ilçe merkezi ve köylerinde sokakları turlayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için sürpriz yaptı.


Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanarak megafondan 23 Nisan şarkısı ve marşları dinletildi.

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