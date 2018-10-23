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Jandarmadan maganda operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı çalışmalar neticesinde düğünlerde silahla ateş açan 5 magandayı silahlarıyla birlikte yakaladı.

23 Ekim 2018 Salı 16:44
Jandarmadan maganda operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yalvaç ilçesi ile merkeze bağlı bir köyde yapılan çalışmalarda düğünlerde silahla ateş açan 5 maganda kullandıkları silahlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta merkeze bağlı Direkli köyünde 14 Ekim'de 15.00 sıralarında düğün konvoyunun geçişi esnasında kimliği tespit edilemeyen şahsın av tüfeği ile ateş etmesi sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırma ve istihbari çalışmalar sonucu av tüfeği ile ateş eden şüphelinin K.A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu K.A. ve olayda kullanılan av tüfeği yakalanırken, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Farklı silahlarla ateş açan 4 maganda yakalandı

Yalvaç ilçesine Kozluçay köyünde 22 Ekim günü saat 19.00 sıralarında silah atıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışma ve görevlendirilen devriyeler ile çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu düğünde havaya ateş ettiği tespit edilen A.İ.Y. isimli şüpheli 1 adet ruhsatsız 9 mm. çapında tabanca, Y.B. isimli şüpheli 1 adet kuru sıkı tabanca, O.S. isimli şüpheli 1 adet av tüfeği ve İ.Ç isimli şüpheli de 1 adet kuru sıkıdan çevrilme tabanca ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şüphelilerle ilgili yasal işlem yapıldığı belirtilirken, ruhsatsız ve kullanımı yasal olmayan silahlara da el konuldu.

"Kontroller aralıksız sürecek"

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde yapılan düğün merasimleri esnasında havaya rastgele ateş etme sonucu ölüm ve yaralanma ile neticelenen olayların önlenmesi ve meydana gelen olaylara karışan şüphelilerin yakalanması maksadıyla kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 16:44
  1. Isparta İl Jandarma Komutanlığı
  2. maganda
  3. av tüfeği
  4. Cumhuriyet Savcısı
  5. Jandarma Komutanlığı ekipleri

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