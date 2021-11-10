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Kadın - Aile Jandarmadan kadınlara ‘şiddetle mücadele’ eğitimi
Kadın - Aile

Jandarmadan kadınlara ‘şiddetle mücadele’ eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 136 kadına aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:59:00 -
Jandarmadan kadınlara ‘şiddetle mücadele’ eğitimi

 

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından, 3-5 Kasım tarihleri arasında Biga ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede 40, Ayvacık ilçesinde 96 kadına da aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirmelerde bulunup, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının da tanıtımı gerçekleştirildi. 

AS

Öte yandan, Biga ilçesi Balıklıçeşme köyü ve Ayvacık Korubaşı Köyü ilköğretim okullarında öğrenim gören 47 öğrenciye de güvenli internet kullanımı, internet ortamında dolandırıcılık şekilleri ile zararlı internet sitelerinden kaçınma yöntemleri konularında eğitim verildi.

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