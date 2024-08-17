  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Jandarmadan insan tacirlerine darbe
Yerel

Jandarmadan insan tacirlerine darbe

Yeniakit Publisher
2024-08-17 16:49:00 -
Jandarmadan insan tacirlerine darbe

Düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye hız kesmeden devam eden jandarma ekipleri, Marmaris girişinde düzenledikleri operasyonda 5 organizatör şüphelisi ve 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan organizatörler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda yapılan rutin kontroller sırasında, jandarma ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri ve art arda gelen 5 farklı aracı durdurdu. Yapılan denetimde, şoförlerin Türk vatandaşı, yolcuların ise belgeleri eksik yabancı uyruklu kişiler olduğu tespit edildi. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler birbirleri ile bağlantılı olduklarını tespit ettikleri araçlardaki 27 düzensiz göçmen ile onları yasadışı yollarla yurt dışına kaçırmayı planlayan 5 organizatör Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına aldı. 5 organizatör Jandarma merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Organizatörlerin yargı süreci devam ederken yakalanan 27 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Jandarma göz açtırmıyor! Patlayıcı madde ile imha edildi
Jandarma göz açtırmıyor! Patlayıcı madde ile imha edildi

Aktüel

Jandarma göz açtırmıyor! Patlayıcı madde ile imha edildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yangına müdahale eden itfaiyecilere mahalleli saldırdı! Jandarma uyarı ateşi açtı
Yangına müdahale eden itfaiyecilere mahalleli saldırdı! Jandarma uyarı ateşi açtı

Gündem

Yangına müdahale eden itfaiyecilere mahalleli saldırdı! Jandarma uyarı ateşi açtı

Jandarma Genel Komutanlığına yeni atama! 16 ilin Emniyet Müdürü de görevden alındı
Jandarma Genel Komutanlığına yeni atama! 16 ilin Emniyet Müdürü de görevden alındı

Gündem

Jandarma Genel Komutanlığına yeni atama! 16 ilin Emniyet Müdürü de görevden alındı

Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakcı atandı
Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakcı atandı

Gündem

Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakcı atandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23