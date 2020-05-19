Jandarmadan define avcılarına baskın

Zonguldak İl jandarma komutanlığı tarafından define avcılarına baskın yapıldı.

Zonguldak İl jandarma komutanlığı ekipleri Gökçebey ilçesi Namazgah Köyü Alimler Mahallesi Türbeyanı mevkinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek olarak yaptıkları faaliyette M.K. (62), F.K.(30) ve F.C.(19) isimli şahıslar 1 adet arama detektörü ile birlikte arama yaparken suçüstü yakalandı. Olayda şahıslar hakkında izinsiz define aramaktan adli işlem başlatıldı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan hem İdari yaptırım hem de TCK 195 maddesi gereğince alın tedbirlere uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.