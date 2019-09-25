Jandarma'dan çiftliğe uyuşturucu baskını: 1 gözaltı Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, 15 gram kubar esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çiftlikte ruhsatsız silah ve uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ekipleri, H.S.(62) ait çiftliğeoperasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararıyla çiftlikte yapılan aramada 15 gram kubar esrar ve hassas terazi ile Walter marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 65 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli H.S. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.