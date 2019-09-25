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Jandarma'dan çiftliğe uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, 15 gram kubar esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:01
Jandarma'dan çiftliğe uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çiftlikte ruhsatsız silah ve uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ekipleri, H.S.(62) ait çiftliğeoperasyon düzenledi.

Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararıyla çiftlikte yapılan aramada 15 gram kubar esrar ve hassas terazi ile Walter marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 65 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli H.S. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 18:01
  1. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  2. ruhsatsız silah
  3. uyuşturucu
  4. Sart Karakol Komutanlığı
  5. hassas terazi
  6. Salihli Sulh Ceza Hakimliği

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