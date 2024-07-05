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Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınacak
Ekonomi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınacak

Yeniakit Publisher
2024-07-05 02:21:00 -
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınacak

JANDARMA ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna ise 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacağı ile ilgili ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve muvazzaf astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına 483 erkek ve 40 kadın olmak üzere 523 öğrenci alınacağı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile bildirildi. Adaylar temin ile ilgili detaylara ‘www.jandarma.gov.tr’, ‘www.jsga.edu.tr’ ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ‘https://kamuilan.sbb.gov.tr’ adreslerinde yer alan ‘2024 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu’ ile ulaşabilecek. Adaylar başvurularını 05-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında ‘https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/ Giris’ internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecek.

İNTERNET ORTAMI DIŞINDAKİ BAŞVURULAR DİKKATE ALINMAYACAK

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılacak başvuruların ise dikkate alınmayacağı belirtildi. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS’den ilan edilecek. (DHA)

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