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Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim görevlisi alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarına 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 14:13:00 -
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların belirtilen belge ve dosyaları (mavi kapaklı dosya içerisinde) hazırlayarak 28.03.2022 tarihine kadar JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla (PTT ile) başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

BAŞVURU ADRESİ : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara

Tel:0(312) 464 61 06/01

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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