Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi muvazzaf/sözleşmeli astsubay alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) Astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) Astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 15-28 Mart 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr adreslerinde yer alan “2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular ise dikkate alınmayacak. Başvurular, 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59’da sona erecek.

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