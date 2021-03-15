  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi muvazzaf/sözleşmeli astsubay alacak
Ekonomi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi muvazzaf/sözleşmeli astsubay alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre 2021 yılı Jandarma Genel Komutanlığı’na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na muvazzaf/sözleşmeli astsubay temini yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 14:12:00 -
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi muvazzaf/sözleşmeli astsubay alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) Astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) Astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 15-28 Mart 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr adreslerinde yer alan “2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular ise dikkate alınmayacak. Başvurular, 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59’da sona erecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'e büyük şok! Sandıktan koalisyon çıktı
Dünya

Merkel'e büyük şok! Sandıktan koalisyon çıktı

Almanya’da yılın ilk seçimlerinin yapıldığı Baden-Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde sandıktan koalisyon çıktı.

Göz kuruluğuna ne iyi gelir?
Sağlık

Göz kuruluğuna ne iyi gelir?

Gözlerimiz en çok kullandığımız organlarımızdan biridir. Sürekli tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazların ekranlarına bakmak, ..
Suudi Arabistan medyasından flaş iddia! Türk heyeti ile görüşme yapıldı
Gündem

Suudi Arabistan medyasından flaş iddia! Türk heyeti ile görüşme yapıldı

Suudi Arabistan'ın dünyada büyük yankı uyandıran Türk İHA ve SİHA’larını istediği ve Katar’da iki ülke heyetleri arasında bu yönde bir görüş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay