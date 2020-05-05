Jandarma ve polisten ortak baskın! Yaklaşık 50 bin lira ceza kesildi
Kastamonu’da jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 15 kişiye 3 bin 150’şer, toplamda 47 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip ev ve iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 15 kişi hakkında işlem yapıldı.
Jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu, evde ve iş yerinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı.
Bu kişilere Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.