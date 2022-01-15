  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Jandarma uzman onbaşı, yangında hayatını kaybetti
Aktüel

Jandarma uzman onbaşı, yangında hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesindeki 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangında 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan, yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 18:51:00 -
Jandarma uzman onbaşı, yangında hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesindeki 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangında 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan, hayatını kaybetti.

4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi'ndeki apartmanın son katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Osman Baytan'ın cenazesi bulundu.

Savcılık ve olay yeri incele ekibinin çalışmasının ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Baytan’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay