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Gündem Jandarma Uzman Erbaş alımı sınav tarihleri açıklandı mı?
Gündem

Jandarma Uzman Erbaş alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine jandarma uzman erbaş alımları yapılacak. Adaylar, jandarma uzman erbaş alımları için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözlerini başvuru sonuçlarına çevirdi. Yurt genelinde binlerce adayı yakından ilgilendiren jandarma uzman erbaş alımları için detaylar merak ediliyor. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alımı sınav tarihleri açıklandı mı? Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 21:17:00 -
Jandarma Uzman Erbaş alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından duyurulacak. Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru süreci 31 Ocak tarihinde tamamlanmıştı. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alımı sınav tarihleri açıklandı mı? Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Jandarma uzman çavuş alımı başvuruları 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden alınmıştı.

Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir tarih bilgisi verilmedi. Ancak sonuçların ilerleyen haftalarda açıklanacağı tahmin ediliyor.

Jandarma Uzman Erbaş alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde yapılacağı merak ediliyor. Başvurusu kabul edilen adayların kontenjana girmeye ve sınav ücretini yatırmalarına müteakip ayrıca duyuru yapılacaktır.

 

 

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