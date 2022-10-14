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Aktüel Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert kim cenaze töreni nerede ne zaman?
Aktüel

Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert kim cenaze töreni nerede ne zaman?

Van Valiliği, Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Acı haberin ardından pek çok kişi Kürşat Sert'in cenaze töreninin nerede hangi şehirde gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 09:44:00 -
Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert kim cenaze töreni nerede ne zaman?

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerine yer verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert kim cenaze töreni nerede ne zaman?

30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in acı haberi memleketine ulaştı. Cenaze töreninin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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