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Yerel Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
Yerel

Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma komutanlıklarınca yapılan uyuşturucu operasyonlarının bilgisini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 16:54:00 -
Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

YENİ AKİT  ANKARA

Uyuşturucu tacirlerinin Diyarbakır ve Bingöl’deki faaliyetlerini takip eden İl Jandarma komutanlıkları düzenledikleri operasyonla 10’larca kilo uyuşturucuya el koydu.
Jandarma Genel Komutanlığı son günlerde düzenledikleri Narko-Terör operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Diyarbakır ve Bingöl’de il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda zehir tacirlerine geçit verilmedi. Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklama da operasyonlarla ilgili şu ifadelere yer verildi; “Diyarbakır ve Bingöl İl #Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen Narko-Terör Operasyonları kapsamında; 234 kg. toz esrar, 152 kg. kubar esrar, 275 bin kök kenevir ve 21 bin 205 kök skunk ele geçirilmiştir.”

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