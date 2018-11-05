Jandarma tespit etti! 223 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 223 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiler

Ekipler, Pakistan, Myanmar, Libya, Filistin, Cezayir ve Irak uyruklu 223 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.