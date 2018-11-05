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Jandarma tespit etti! 223 kişi yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 223 kişiyi yakaladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:15
Jandarma tespit etti! 223 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 223 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiler

Ekipler, Pakistan, Myanmar, Libya, Filistin, Cezayir ve Irak uyruklu 223 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:15
  1. düzensiz göçmen
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. yasa dışı geçiş hazırlığı
  4. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

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