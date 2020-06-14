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Aktüel

Jandarma teşkilatının 181. yaşı İzmir’de törenle kutlandı

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:49:44 -
Jandarma teşkilatının 181. yaşı İzmir’de törenle kutlandı

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı.


İzmir’de, Jandarma Teşkilatının 181. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz’ın çelenk sunumu ile başladı. Jandarma Genel Komutanlığı çelenginin Atatürk anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Tören kısa tutuldu


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle kısa tutulan törende, İzmir İl Jandarma Komutanlığı mensupları sosyal mesafe kurallarına göre hizaya geçerken, maske ile de önlem aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erdi.

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