Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı
ARTVİN (AA) - Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'de tören düzenlendi.
Artvin Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
- Giresun
Giresun Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilen törene, yalnızca askeri erkan katıldı.
- Trabzon
İl Jandarma Komutanlığınca Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
Kovid-19 sebebiyle az sayıda katılım olan törende, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.
- Rize
Rize Valiliği önündeki törende Kıdemli Albay Hakan Dedebağ, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda askeri personelin katılımıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Öte yandan Albay Dedebağ, tören öncesi Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.