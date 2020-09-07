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Gündem Jandarma SİHA'sı yok etti! Bitlis’te 6 terörist daha öldürüldü
Gündem

Jandarma SİHA'sı yok etti! Bitlis’te 6 terörist daha öldürüldü

Bitlis Jandarma Komutanlığı’nın dün başlattığı “Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-107” operasyonunda tespit edilen 2’si kadın 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:51:00 -
Jandarma SİHA'sı yok etti! Bitlis’te 6 terörist daha öldürüldü

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sehi'de 6 teröristin Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirildiğini söyledi. Soylu, paylaşımında, "Çoğu gitti, azı kaldı... Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı" ifadelerini kullandı. Teröristlere ait 5 M-16 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 14 M-16 piyade tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü, 387 M-16 piyade tüfeği fişeği, 10 keskin nişancı tüfeği fişeği, dürbün ve bıçak ele geçirildi. Bitlis valiliği ise bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlar çerçevesinde 24 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

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