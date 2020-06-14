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Aktüel

Jandarma personelinden Vali Akbıyık’a ziyaret

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:55:44 -
Jandarma personelinden Vali Akbıyık’a ziyaret

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.


Vali Akbıyık, jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü sebebiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve jandarma personelini makamında kabul etti. Vali Akbıyık, jandarma teşkilatının yıldönümünü kutlayarak başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Tuğgeneral Öztür ise Vali Akbıyık’a teşekkür ederek bir süre sohbet etti.

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