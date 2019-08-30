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Jandarma Özalp ilçesinde sahte 2 bin 600 dolar ele geçirdi

Van’ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sahte 2 bin 600 dolar, 1 adet kırmızı civa ile5 bin TL ele geçirildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 18:59
Jandarma Özalp ilçesinde sahte 2 bin 600 dolar ele geçirdi

Van’ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sahte 2 bin 600 dolar, 1 adet kırmızı civa ile5 bin TL ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı Mahallesinde ikamet eden K.G. isimli şahsın evinde civa ve sahte dolar olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, tarafından söz konusu adreste yapılan operasyonda; sahte 2 bin 600 dolar, 1 adet Ukrayna menşeili kırmızı civa,2 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile bu suçtan elde ettiği değerlendirilen 5 bin TL paraele geçirildi.Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:59
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