Jandarma öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personeli, yarıyıl tatili için karne alan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
İl Jandarma Komutanlığındaki kadın ve erkek askeri personel Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Gölbaşı İlk Öğretim Okul öğrencileri karne gününde ziyaret etti.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlanmış olup, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca sorumluluk bölgemizde bulunan okullar ziyaret edilerek öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olunarak çeşitli hediyeler verilmiştir” denildi.
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