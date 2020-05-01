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Aktüel

Jandarma odun taşımakta zorlanan yaşlı kadının imdadına yetişti

Isparta’da yaşlı bir kadının sırtında odun taşıdığını gören jandarma ekipleri, aracı park edip yardıma koştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:53:08 -
Jandarma odun taşımakta zorlanan yaşlı kadının imdadına yetişti

Isparta’da yaşlı bir kadının sırtında odun taşıdığını gören jandarma ekipleri, aracı park edip yardıma koştu.


Isparta’da jandarma ekipleri kırsalda 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların evden çıkmaması için sürekli kontrolde. Jandarma kontrolünde bazen ilginç anlar da yaşanıyor. Küçük Hacılar köyünde yaşlı bir kadının sırtında odun taşıdığını gören jandarma ekipleri aracı park edip yardıma koştular.

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