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Jandarma Malatya'da 3 öğrenciye geçici kimlik çıkartarak LGS'ye girmesini sağladı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:29:41 -
Jandarma Malatya'da 3 öğrenciye geçici kimlik çıkartarak LGS'ye girmesini sağladı

MALATYA (AA) - Malatya'da kimliğini kaybeden ve Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giremeyen 3 öğrenci, geçici kimlik çıkartılarak sınava yetiştirildi.

Battalgazi ilçesi Hacıhaliloğlu Mahallesi'nde LGS'ye girmek için sınav merkezine giden 3 öğrenci, kimlikleri olmadıkları için sınav merkezine alınmadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine kimliklerini bulamadıklarını beyan eden öğrencilere, jandarma yardım etti. Nüfus Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen jandarma ekipleri, sınava girecek 3 öğrenciyi müdürlüğe götürerek, geçici kimlik çıkarılmasına yardımcı oldu.

Jandarma ekipleri, geçici kimlik çıkartılan 3 öğrenciyi daha sonra sınava girecekleri okula götürerek sınava yetiştirdi.

Öğrenciler, jandarma personeline teşekkür etti.

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