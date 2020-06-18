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Aktüel

Jandarma kurtardığı karaca yavrusunu biberonla besledi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:01:24 -
Jandarma kurtardığı karaca yavrusunu biberonla besledi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da jandarma ekipleri, köpekten kurtardıkları karaca yavrusuna biberonla süt verdi.

Jandarma ekipleri, Şenpazar ilçesi Azkalaycı köyü kırsalında iki sokak köpeğinin karaca yavrusunu kovaladığını gördü.

Karaca yavrusunu kurtaran ekipler, sağ arka bacağında hafif yaralar bulunan hayvana biberonla süt verdi.

Götürülen veteriner tarafından tedavisi yapılan karaca, daha sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


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