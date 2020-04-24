  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, araç içine gizlenmiş 132 adet yeşil reçeteli uyuşturucu hap ele geçirildi.

2020-04-24 01:52:22 -
Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, araç içine gizlenmiş 132 adet yeşil reçeteli uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa İzmir Karayolu Güllüce kontrol noktasında uygulama yapan Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, C.C.A (20)’ya ait otomobili durdurdu. Seyahat izin belgesi de bulunmayan şahsın durumundan şüphelenen ekipler araç içinde yaptığı aramada yeşil reçete ile satılan 132 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şahıs işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak'tan koronavirüs sözleri: Haziran sonuna kadar bitmezse o ülke karışacak
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan koronavirüs sözleri: Haziran sonuna kadar bitmezse o ülke karışacak

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr canlı yayınında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Dilipak, k..
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu! “Oda TV muhabiri Hülya Kılınç benimle çay içmek istedi”
Gündem

MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu! “Oda TV muhabiri Hülya Kılınç benimle çay içmek istedi”

Libya’da görev esnasında şehit edilen MİT mensubunun kimliğini deşifre etme alçaklığını gösteren karanlık Oda TV’ye cenaze fotoğraflarını se..
F-35'e üretim yapan Türk firmaların tecrübesi MMU'ya aktarılacak
Teknoloji

F-35'e üretim yapan Türk firmaların tecrübesi MMU'ya aktarılacak

AYESAŞ firması F-35 savaş uçağı projesinde donanım ve yazılım alanında alt yüklenici olarak yer alıyor. Şirketin Genel Müdürü Öner Tekin, Tü..
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı