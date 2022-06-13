Jandarma Komandolar hayat kurtarmaya devam ediyor!
Ankara’da yaşanan yoğun yağış sonrasında oluşan sel felaketinin ardından arama kurtarma görevini icra eden Jandarma Arama Kurtarma Timleri 35 kişinin hayatını kurtardı.
YENİ AKİT ANKARA
Ankara’da yaşanan yoğun yağış sonrasında oluşan sel felaketinin ardından arama kurtarma görevini icra eden Jandarma Arama Kurtarma Timleri 35 kişinin hayatını kurtardı. Konuya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz Ankara’da meydana gelen sel afetinin ardından Akyurt Kızık Mahallesinde mahsur kalan 35 vatandaşımızı tahliye ederek güvenli bölgeye sevklerini sağlamıştır” ifadeleri kullanıldı.