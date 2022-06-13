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Aktüel Jandarma Komandolar hayat kurtarmaya devam ediyor!
Aktüel

Jandarma Komandolar hayat kurtarmaya devam ediyor!

Ankara’da yaşanan yoğun yağış sonrasında oluşan sel felaketinin ardından arama kurtarma görevini icra eden Jandarma Arama Kurtarma Timleri 35 kişinin hayatını kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 18:12:00 -
Jandarma Komandolar hayat kurtarmaya devam ediyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Ankara’da yaşanan yoğun yağış sonrasında oluşan sel felaketinin ardından arama kurtarma görevini icra eden Jandarma Arama Kurtarma Timleri 35 kişinin hayatını kurtardı. Konuya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz Ankara’da meydana gelen sel afetinin ardından Akyurt Kızık Mahallesinde mahsur kalan 35 vatandaşımızı tahliye ederek güvenli bölgeye sevklerini sağlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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