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Aktüel

Jandarma kaplumbağaların zarar görmemesi ve trafik güvenliği için devriye geziyor

Yeniakit Publisher
2020-06-28 11:18:45 -
Jandarma kaplumbağaların zarar görmemesi ve trafik güvenliği için devriye geziyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Elazığ-Keban kara yoluna çıkan kaplumbağaların hem ezilmemesi hem de sürücülere risk oluşturmaması için jandarma ekipleri devriye görevi yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kara yolunda 15 kilometrelik hat üzerinde mayıs ve haziran aylarında sıkça görülen kaplumbağaların trafikte seyreden araçlardan zarar görmemesi, aynı zamanda trafik akışını tehlikeye düşürmemesi için zaman zaman devriye geziyor.

Jandarma ekipleri, kara yolunda karşılaştıkları kaplumbağaları yolun dışına taşıyarak hem hayvanları araç çarpmalarına karşı koruyor hem de sürücüler açısından yol güvenliğini sağlıyor.

Kara yolunun Kavakpınar köyü mevkisinde devriye görevi esnasında yol üzerinde kaplumbağa olduğunu fark eden ekipler, emniyet tedbirlerini aldıktan sonra kaplumbağayı doğaya bıraktı.

Jandarmanın duyarlı davranışı kara yolunda seyreden sürücülerin de taktirini topladı.

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