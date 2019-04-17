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Jandarma JGK uzman erbaş mülakat sonuçları sorgula

Jandarma uzman erbaş alımlarına ilişkin son dakika sonuçları merak ediliyor. JGK uzman erbaş başvurularında bulunan adaylar 15 Nisan’da açıklanacağı duyurulan Jandarma uzman erbaş mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için geri sayım sona ererken son dakika İçişleri Bakanlığı, Jandarma uzman erbaş alım sonuçları son dakika.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:51
Jandarma JGK uzman erbaş mülakat sonuçları sorgula

Jandarma uzman erbaş alımlarına ilişkin son dakika sonuçları merak ediliyor. JGK uzman erbaş başvurularında bulunan adaylar 15 Nisan’da açıklanacağı duyurulan Jandarma uzman erbaş mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için geri sayım sona ererken son dakika İçişleri Bakanlığı, Jandarma uzman erbaş alım sonuçları son dakika.

Edinilen son bilgilere göre uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için geri sayımda sona gelindiği bildirildi. Yayımlanan başvuru takviminde sonuçların 15 Nisan 2019 gününe kadar açıklanacağına yer verilmişti. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları belli oldu. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan sonuçlarla beraber, adayların yazılı sınava giriş belgeleri de açıklandı. Jandarma uzman çavuş adayları JGK’nın sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler. Öte yandan jandarma uzman erbaş yazılı sınav soruları da merakla araştırılıyor. İşte geçmiş yıllara ait çıkmış sorular ve jandarma uzman çavuş başvuru sonuçları sorgulama sayfası.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yapılacak jandarma alımı için başvurular 4 Nisan tarihinde sona ermişti. Sınava çağrılacak 40 bin aday belirlendi.  Ve başvuru sonuçları Jandarma Genel Komutanlığı internet sitesi üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçlara ve yazılı sınav giriş belgelerine Jandarma Genel Komutanlığı’nın internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri ile ulaşabilecekler. Öte yandan yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Jandarma uzman erbaş alımı yazılı sınav sorularını araştırıyor. Bu süreçte, ÖSYM tarafından 2006 yılında yapılan “Jandarma Okullar Komutanlığı Uzman Jandarma Okulu Sınavı Soruları” en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

Ön sağlık muayenesi:

(a) Adayların Tablo-1’de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutalacaktır.

Yazılı sınav:

(a) KPSS notu olmayan adaylara yazılı sınav yapılacaktır.

(b) Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) puan olması gerekmektedir.

(3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi):

(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3’te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

(b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.

(c) Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları en az bir hekim imzalı “Adayın spor yapmasında sakınca yoktur.” ibareli rapor getirecektir.

(ç) Fiziki Yeterlilik Sınavının yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Devlet hastanelerinden alınan en az üç hekim imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.

Mülakat Sınavı:

(a) Yazılı, Ön Sağlık Muayene ve FYS (Spor) sınavlarında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaktır.

(b) Mülakatta; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir. Sınav mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

Ön sağlık muayenesi, Yazılı sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı (spor testi) ve Mülakat Sınavı aşamalarında başarılı olarak kontenjana giren adaylardan, yaptırılacak güvenlik soruşturmaları olumlu olanlar ile uygun sağlık raporunu alanların atamaları yapılacak ve atama duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinde ‘‘Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından yayımlanacaktır.

Sınavı kazanan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi ve ön başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması önem arz etmektedir. 

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 11:51
  1. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları
  2. Jandarma uzman erbaş alım sonuçları açıklandı
  3. uzman erbaş yazılı sınav soruları ÖSYM
  4. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları hızlı sorgulama
  5. Jandarma 2019-1 uzman erbaş başvuru sonuçları
  6. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

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