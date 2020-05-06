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Aktüel

Jandarma hayvan hırsızını yakaladı

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Ballıkuyumcu Mahallesi’nde bir vatandaşa ait ağıldan 5 adet küçükbaş hayvan ve 4 adet Malaklı cinsi köpek çalan hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:38:07 -
Jandarma hayvan hırsızını yakaladı

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Ballıkuyumcu Mahallesi’nde bir vatandaşa ait ağıldan 5 adet küçükbaş hayvan ve 4 adet Malaklı cinsi köpek çalan hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma neticesinde, hayvanların M.K. adlı şahıs tarafından çalındığı belirlendi ve şahıs 2 Mayıs günü Sincan Saraycık Mahallesi’nde yakalandı.


5 adet küçükbaş hayvan ve 4 adet Malaklı cinsi köpek cumhuriyet savcısının talimatı ile hayvanların sahibi E.G.’ye teslim edildi.


M.K. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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