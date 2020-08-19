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Aktüel Jandarma Genel Komutanlığından "genç kıza cinsel saldırı" zanlısıyla ilgili açıklama:
Aktüel

Jandarma Genel Komutanlığından "genç kıza cinsel saldırı" zanlısıyla ilgili açıklama:

"Jandarma Genel Komutanlığı ve tüm personelini derin üzüntüye boğan menfur olaya neden olan bir şahsın kesinlikle devletin şerefli üniformasını üzerinde taşımasının söz konusu olamayacağı bilinmelidir"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 21:41:22 -
Jandarma Genel Komutanlığından "genç kıza cinsel saldırı" zanlısıyla ilgili açıklama:

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa O'nun derhal görevden uzaklaştırıldığını, hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının 18 yaşındaki İ.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa O. hakkında başlattığı adli sürecin devam ettiği, şüphelinin Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandığı belirtildi.

Şüpheli hakkında, "devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan disiplin soruşturmasının tamamlandığı ve bu kişinin Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği aktarılarak ayrıca Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile zanlının idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olay sonucu ilgili personel derhal görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı, tüm görev alanında yasal mevzuat çerçevesinde yüksek disiplin anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı ve tüm personelini derin üzüntüye boğan menfur olaya neden olan bir şahsın kesinlikle devletin şerefli üniformasını üzerinde taşımasının söz konusu olamayacağı bilinmelidir. Jandarma teşkilatı olarak acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı dileriz."


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