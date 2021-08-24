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Gündem Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar
Gündem

Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar

Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 05:13:00 - 2021-08-24 05:21:00
Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla açıklanan kararlar ile Jandarma Genel Komutanlığında 4 Tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi etti.

Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Orgeneralliğe diğer Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç da Korgeneralliğe yükseltildi.

İki komutan da aynı görevlerine devam edecek.

Jandarmada görev değişiklikleri

Ayrıca 22 jandarma generalin görev yerleri değişti. 10 jandarma kıdemli albay ise tuğgeneralliğe yükseldi.

Çeşitli görevlerde bulunan 32 jandarma kıdemli albay da, 32 kente İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

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