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Gündem Jandarma Genel Komutanlığına yeni atama! 16 ilin Emniyet Müdürü de görevden alındı
Gündem

Jandarma Genel Komutanlığına yeni atama! 16 ilin Emniyet Müdürü de görevden alındı

Yeniakit Publisher
2024-08-16 02:53:00 -
Jandarma Genel Komutanlığına yeni atama! 16 ilin Emniyet Müdürü de görevden alındı

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddi sebebiyle emekli edilirken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı.

ORGENERAL ALİ BARDAKÇI YENİ JANDARMA GENEL KOMUTANI OLDU

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddi sebebiyle emekli edildi. Çetin'in yerine Orgeneral Ali Çardakçı yeni Jandarma Genel Komutanı olarak atandı.

 

16 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Bursa valiliğine, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı. Toplamda ise 16 ilin emniyet müdürü görevden alındı.

TÜBİTAK Baskani Hasan Mangal İTÜ Rektörlüğüne atandı.
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